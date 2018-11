Leere Kasse trotz Ertragsüberschuss

Alles in allem legt der Gemeinderat Wildberg am 5. Dezember der Gemeindeversammlung für 2019 ein solides Budget vor, das sogar einen ­Ertragsüberschuss ausweist. Trotzdem spricht Gemeinderat und Finanzvorstand Thomas Kupper von einer «angespannten Situation in Bezug auf den Cashflow». «Mit dem neuen Rechnungsmodell HRM2 weist das Budget verschiedene hohe Buchgewinne aus, die aber nur auf dem Papier stehen, aber nicht relevant für den Cashflow sind».