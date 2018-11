Er rennt für seine kranke Schwester

Pascal Peter läuft für sein Leben gern. Und noch viel lieber läuft er, wenn er sich für etwas einsetzen kann. Das macht er am Kyburglauf: Der 12-Jährige rennt für seine jüngere Schwester mit. Jasmin (10) hat eine seltene Erkrankung: Syngap-Syndrom genannt (siehe Box). Ein Symptom der Krankheit ist Epilepsie. Jasmin leidet an einer seltenen und eher unbekannten Form davon. Am Tag hat sie bis zu 30 Anfälle.