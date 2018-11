Eintauchen in die bunte Welt der Bücher

Zahlreiche Teilnehmer aus Region

Vor 28 Jahren startete das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) das Projekt Erzählnacht. Seither finden jeweils am zweiten Freitag im November in der ganzen Schweiz solche Leseveranstaltungen statt. 638 Erzählnächte gab es im letzen Jahr. Mit dabei sind auch zahlreiche Schulen und Bibliotheken aus dem Zürcher Oberland.

In Greifensee beispielsweise führt die Erzählnacht vom gemeinsamen Essen im Wald zurück in die Bibliothek des Schulhauses Breiti, wo die Kinder mit Taschenlampen in der dunklen Bibliothek lesen können. Im Schulhaus Haselhalden in Saland werden 80 Kinder zur Erzählnacht erwartet. «Wir haben insgesamt 21 Geschichten vorbereitet. Die Kinder können auswählen, welche Geschichte für sie am spannendsten klingen und diese dann in den jeweiligen Klassenzimmer anhören» sagt Susanne Metzger, Leiterin der Erzählnacht in Saland.

Dieses Jahr habe sie einige Primarlehrer als Vorleser engagieren können. Die bekannten Gesichter seien gerade für die etwas scheueren Kinder wichtig, damit sie sich wohlfühlten. Dazu trage auch die Festwirtschaft vor Ort bei, die neben Getränken auch Popcorn, Sandwiches, Kuchen und Butterbretzel anbietet.