Wetzikerli werden vergoldet

Die Oberländer haben ein Händchen für feine Backwaren und knusprige Brote: Fünf Bäckereien und Konditoreien aus den Bezirken Pfäffikon, Uster und Hinwil haben am Wochenende Medaillen an der 8. Swiss Bakery Trophy in Bulle abgeräumt. Eine solche Auszeichnung gilt als höchste in der ganzen Branche. Die Jury setzt sich aus Fachpersonen und Laien zusammen. Beurteilt wird die Optik, Textur, Zusammensetzung, Geschmack und Geruch.

Konditorei Café Janz



- Filialen in Wila und Wetzikon

- Gold für Wetzikerli

- Bronze für Amaretti Grappa, Urdinkelzopf, Wilemer Nussfladen



Christian Deppeler-Janz, Gründer Konditorei Janz über seine prämierten Produkte:

«Das Wetzikerli ist ein überliefertes Produkt von Richard Kofler, welches wir weiter produzieren. Wir haben deshalb auch eine langjährige Mitarbeiterin von Richard Kofler eingestellt, um das nötige Know-How zu haben. Den Fladen, auch ein überliefertes Rezept des Vorgängers, haben wir vor zweieinhalb Jahren neu überarbeitet. Weil wir stetig mehr brauchten, reichten wir den Fladen ein. Das Amaretti und der Zopf sind Eigenkreationen auf die wir sehr stolz sind.»



Bäckerei Konditorei Vuaillat



- Filialen in Uster und Illnau

- Gold für Roggen-Weizen Sauerteigbrot

- Bronze für Mostbrot Sauerteigbrot



Martin Mayer, Geschäftsführer und Inhaber Vuaillat AG über seine prämierten Produkte:

«Beim zweiten Anlauf nach 2016 haben zwei Sauerteigbrote eine Auszeichnung erhalten. Nach der Silbermedaille wurde nun auch das Roggen-Weizen Mischbrot mit Gold ausgezeichnet. Die neuste Kreation, das Mostbrot aus Getreide vom Nachbarn aus Mönchaltorf, hat auf Anhieb Bronze gewonnen.»



Bäckerei Konditorei Montanari



- Filiale in Wetzikon

- Bronze für Linzertorte



Bäckerei Konditorei Hotz



- Filialen in Dübendorf, Fällanden, Witikon, Schwerzenbach, Pfäffikon, Brüttisellen, Uster

- Gold für Sweet-Chili Mandeln und Zopf

- Silber für Urdinkel-Brot und Hefe-Nuss-Stollen

- Bronze für Prünli und Vermicelle-Torte



Konditorei Voland



- Filialen in Steg, Rüti, Bauma, Wald, Bäretswil, Fehraltorf, Laupen

- Silber für Tiramisu

- Bronze für Früchtebrot und Züri Oberländer Dinkelbrot