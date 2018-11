«Solche Tätigkeiten machen das Quartierleben aus»

Mit der Winterzeit bricht die Dunkelheit am Abend früher ein. Die Strassen wirken verlassen, darum wollen sich weniger Menschen in der Kälte aufhalten. Damit wird auch bei vielen die Angst vor potenziellen Einbrüchen grösser.

Die Beobachtungs-Patrouille See-Weid in Seuzach möchte dem auch diesen Winter entgegenwirken. Seit Anfang dabei ist Urs Graf, der zeitweise Präsident des Vereins war.

Idee stiess auf Ablehnung

«Im Winter 1993/1994 überrollte eine erste grössere Welle von Einbrüchen die Gemeinde», erzählt der Seuzemer. Die Patrouille sei daraufhin mehrheitlich aus einer Rentnerbewegung entstanden, die sich das nicht gefallen lassen wollte. «Anfangs stiess die Idee seitens der Gemeinde und der Polizei auf Skepsis. Man wollte keine Subkultur.» Die Patrouille biete allerdings ein wichtiger Vorteil gegenüber der Polizei: «Wir kennen einander im Quartier.»

«Wenn etwas Auffälliges gesichtet wird, verständigen wir die Polizei.» Urs Graf, Vereinspräsident der Patrouille See-Weid

Heute schätze die Polizei das Engagement der Bürger. Die Patrouille arbeitet eng mit den Ordnungshütern zusammen. «Wenn etwas Auffälliges gesichtet wird, verständigen wir die Polizei», betont Urs Graf. Ziel sei es nicht, Verdächtige mit Kabelbindern an einen Pfosten zu binden. Die eigene Sicherheit stehe stets an oberster Stelle: «Wir setzen uns keinem unnötigen Risiko aus.»

Ablauf eines Patrouillenrundgangs

Aber wie läuft ein klassischer Patrouillenrundgang eigentlich ab? «Wir beginnen mit den Rundgängen etwa eine Woche vor der Zeitumstellung und patrouillieren jeden Abend bis kurz nach den Skiferien», sagt Urs Graf. Das sind rund 20 Wochen. Der Verein verfügt über 32 Patrouillenführer, die sich für ihre Runden jeweils eine Begleitperson aussuchen. «Jeder kommt etwa vier Mal zum Einsatz.» In einem vorgegebenen Gebiet marschiert das Duo eine Stunde lang auf einer frei wählbaren Route.

Der Rundgang findet in der Regel zwischen 17 und 21 Uhr statt und kann zeitlich aufgeteilt werden. Urs Graf erklärt: «Das Wichtigste ist, dass es wie ein normaler Spaziergang aussieht.» Die Personen sind mit einer Tasche ausgestattet, die jeweils an das nächste Team weitergegeben wird. Darin befinden sich ein Telefon, ein Schrill-Alarm, eine Lampe, ein Einsatzplan, Merkblätter und Notizen. Die Truppe beobachtet, notiert Auffälligkeiten und informiert allenfalls die Polizei.

«Wir setzen uns keinem unnötigen Risiko aus.» Urs Graf, Vereinspräsident der Patrouille See-Weid

Der Verein kann auf Erfolgsgeschichten zurückblicken. Zwei Einbrüche hat die Patrouille frühzeitig stoppen können. Zudem habe man durch die Rundgänge illegal eingereiste Ausländer entdeckt. Der Verein hat auch anderweitig Gutes getan. «Ein entlaufener Kampfhund konnte eingefangen werden. Es hat sich herausgestellt, dass dieser zu Hause nicht gut behandelt wurde und zu wenig Essen bekam», erzählt Urs Graf. «Das mag alles nicht nach viel klingen, aber wir sind froh, wenn es nichts zu melden gibt.»

Schutz vor Einbrüchen

Die Einbruchsmuster verändern sich gemäss Urs Graf: «Anfangs waren vor allem viele Einfamilienhäuser betroffen. Mittlerweile sind es mehr Geschäftsliegenschaften.» Auch die Techniken der Einbrecher sind anders. In einem Jahr habe es vermehrt Einbrüche über Tiefgaragen bei Mehrfamilienhäuser gegeben: «Die Diebe sind dort am Morgen hineingekommen, als die Anwohner zur Arbeit gefahren sind. Sie haben sich dann bis am Abend durch die Wohnungen gearbeitet.»

«Wir sind froh, wenn es nichts zu melden gibt.» Urs Graf, Vereinspräsident der Patrouille See-Weid

Wie kann man sich am besten vor Diebstählen schützen? Der Verein rät dazu, in erster Linie alle Fenster und Türen gut zu schliessen und die Wege für Einbrecher beispielsweise mittels Bepflanzungen zu erschweren. Zudem sollen Wertgegenstände und wichtige Dokumente in Tresoren oder einem Kundenschliessfach bei der Bank aufbewahrt werden. Heute gibt es nach Urs Graf auch Apps, durch welche die Innenbeleuchtung bei Abwesenheit gesteuert werden kann. «Eine gute Methode ist allerdings immer noch, Ferien oder ähnliches bei Nachbarn zu melden.»

Urs Graf sieht in der Pflege der Nachbarschaft die Stärken der Patrouille: «Auch wenn wir von vielen belächelt werden, machen solche Tätigkeiten das Quartierleben aus.» Man interessiere sich füreinander und blicke mehr nach links und rechts. «Wenn wir aufeinander vertrauen können, wird das Sicherheitsgefühl im Quartier gestärkt.»

