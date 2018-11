Jetzt machen die Senioren ernst

Nun wagen sie es also doch, die Mitglieder des Ustermer Seniorenrates: Am Wochenende sammelten sie zum ersten Mal Unterschriften für ein Volksreferendum gegen den Gemeinderatsbeschluss vom 24. September in Sachen amtliches Publikationsorgan. Damals legte das Parlament fest, dass ein Grossteil der behördlichen Mitteilungen in Uster nur noch digital im Internet und nicht wie bis anhin in gedruckter Form im «Anzeiger von Uster» (ZO/AvU) erscheinen soll.