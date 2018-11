Gewinnt das «Krämeracker» einen Architekturpreis?

Der Hochparterre-Preis gehört zu den wichtigsten Architekturpreisen in der Schweiz. Er wird nicht nur in der Kategorie «Architektur», sondern auch in den Kategorien «Design» und «Landschaft» vergeben. Die Preisverleihung findet am 4. Dezember im Museum für Gestaltung in Zürich statt.

Alle nominierten Projekten sind auf www.hochparterre.ch/diebesten zu finden.