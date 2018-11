«Der nächste grosse Schritt wird sein, freihändig gehen zu können»​​​​​​​

David Mzee ist 30-jährig und wohnt in Wetzikon. Seit einem Sportunfall vor acht Jahren ist er querschnittsgelähmt. Sein Rückenmark ist jedoch nur zu einem Teil durchtrennt. Im Rahmen einer Studie an der ETH Lausanne wurde ihm eine Elektrodenplatte ins Rückenmark implantiert. Durch die Stimulation der beschädigten Nerven in Kombination mit einem strikten Trainingsprogramm lernten Mzee und zwei weitere Studienteilnehmer wieder einige Schritte zu laufen. Die Ergebnisse der Studie wurden Ende Oktober im Journal «Nature» publiziert und fanden seither viel Beachtung.

Herr Mzee, sie tragen einen Computer im Rumpf und Elektroden im Rücken. Würden Sie sich als Cyborg bezeichnen?

David Mzee: Ich von mir aus nicht. Ein Freund von mir hatte diese Idee allerdings auch schon. Man kann es wohl schon so sehen. Aber ich kann die Elektrostimulation komplett selber auslösen, das heisst, ich bin nicht fremdgesteuert.

Während der Studie wurden die Elektroden aber von den Forschern in Lausanne gesteuert, oder?

Ja, am Anfang schon. Aber wenn ich nicht mitmache, dann zuckt höchstens der Muskel. Niemand konnte mich dazu «zwingen», zu laufen.

Wie war es, ein Versuchskaninchen zu sein?

Sicher nicht nur grossartig. Anfangs war es für mich nicht angenehm, wenn mir Leute hinter einem Computer elektrische Ströme durch die Muskeln jagten. Aber ich wusste ja, worauf ich mich eingelassen hatte. Es war ein Lernprozess für alle. Manche dieser Beteiligten kommen eher von der technischen Seite, sie haben auch dazugelernt, was den Patientenkontakt betrifft. Und die Technik musste auch zuerst richtig eingestellt werden.

Und dann, nach viel Training und Ausprobieren, konnten Sie wieder einige Schritte laufen. Wie haben Sie sich dabei gefühlt?

Das war sehr speziell. Da hatte ich das tolle Gefühl, das man empfindet, wenn man etwas Grosses erreicht hat, auf das man lange hingearbeitet hat.

«Anfangs fühlte es sich an wie Sprinten, egal, wie langsam ich mich bewegte.» David Mzee, Studienteilnehmer aus Wetzikon

Haben Sie immer daran geglaubt, dass Sie wieder gehen könnten?

Ich habe eine inkomplette Lähmung, das heisst: Schon vor der Studie konnte ich mit Hilfsmitteln selber aufstehen. Deshalb dachte ich immer, dass es eventuell möglich sein würde, Fortschritte zu machen.

Fühlt sich das Laufen nun gleich an wie vor dem Unfall?

Anfangs fühlte es sich an wie Sprinten, egal, wie langsam ich mich bewegte. Ich musste immer Vollgas geben, für jeden Schritt. Und dann, plötzlich, begann sich die Bewegung viel mehr nach normalem Laufen anzufühlen: Mehr diese schwingende Bewegung. Das war auch ein sehr toller Moment. Da hatte ich das Gefühl: Jetzt können wir wirklich beginnen zu trainieren.

Umgekehrte Frage: Wie hat es sich für einen jungen, sportlichen Mann angefühlt, plötzlich nicht mehr laufen zu können?

Ich hatte mich während meines Sportstudiums bei einem Sprung in die Schnitzelgrube verletzt. Zuerst geriet ich in Panik, aber dann – noch während ich in der Schnitzelgrube lag – entschied ich, mich aufs Atmen zu konzentrieren und darauf, dass es weitergehen würde. Ich denke, da hat meine Kampfsporterfahrung geholfen. Diese erste Entscheidung war schon ein wichtiger Schritt. Danach war es ein Prozess.