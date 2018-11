Der mit den Vögeln spricht

Weshalb imitiert ein Ornithologe den Vogelgesang?

Einzelne Arten kann man nur zählen, wenn man ihre Stimme imitiert und sie auf den Gesang antworten. Haselhühner zum Beispiel, oder der Mittelspecht, der im Zürcher Oberland vertreten ist. Diese Vogelarten zeigen sich nicht gerne und sind ohne sogenannte Klangattrappen kaum zählbar. Einfach so zum Spass sollte man aber keine Vogelstimmen nachahmen. Für die Vögel bedeutet dies Stress, weil sie antworten wollen. Damit hält man sie aber vom Essen oder Füttern ab. Aus ornithologischer Sicht gilt das als unhöflich.

Zur Person

Christian Marti war während 31 Jahren in der Vogelwarte Sempach tätig, rund 17 Jahre davon als Betriebsleiter. Ursprünglich studierte Marti Biologie an der Universität in Bern. Vor seiner Zeit in der Vogelwarte arbeitete er als Biologielehrer und wirkte am Naturhistorischen Museum in Bern. Christian Marti lebt in Sempach.



Vögel singen nicht nur, sie rufen auch.

Richtig. Neben dem Gesang gibt es ein ganzes Set an Rufen. Es gibt Kontaktlaute, Bettelrufe oder auch Warnrufe. Ein Beispiel wäre der Amselruf. Dieser Vogel kennt zwei verschiedene Warnrufe, je nachdem, ob sich ein Feind aus der Luft oder vom Boden her nähert.

Singen Vögel nie zum Vergnügen?

Biologen suchen natürlich primär nach rationalen Erklärungen für den Gesang. Ob die Vögel Freude empfinden, wenn sie singen, ist schwierig nachzuprüfen.

Aber ausschliessen kann man es nicht?

Nein. Das Paradoxe daran ist ja, dass für uns Menschen Vogelgesang, besonders im Frühling, mit Lebensfreude verbunden ist. Für die Vögel selber ist der Gesang aber ein Zeichen von Stress. Das Singen ist eine aggressive Tätigkeit, weil sie sich gegen Rivalen durchsetzen wollen oder um Paarungspartner werben.

Hat sich der Gesang der Vögel im letzten Jahrhundert verändert?

Dies nachzuprüfen gestaltet sich nicht einfach, weil wir keine Tonaufnahmen aus dem 19. Jahrhundert haben. Was man jedoch weiss, ist, dass sich die Gesangsstruktur von einigen Arten verändert hat. So sangen einige Vögel früher viersilbig und heute nur noch dreisilbig. Dies könnte mit Störquellen wie dem Verkehr zusammenhängen. Es gibt auch Arten, die höher singen oder ihren Gesang zeitlich anpassen, um dem Alltagslärm der Menschen auszuweichen.