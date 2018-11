Der Kammerchor Uster verstummt für immer

«Es ist traurig», so Adolfo Bär, Kassier beim Ustermer Kammerchor. Die Generalversammlung hatte im Frühjahr beschlossen, den Verein per Ende dieses Jahres aufzulösen. Grund sind laut Bär der schleichende Mitgliederschwund und die daraus resultierende finanzielle Notlage. Der Kammerchor ist in Uster nicht alleine mit seinem Nachwuchsproblem: In den letzten Jahren zeigte sich eine Auflösungstendenz bei hiesigen Vereinen. Auch deshalb führte die Stadt jüngst eine Vereinskonferenz und eine Anlaufstelle ein.