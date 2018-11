Auto kollidiert mit Glattalbahn

Bei der Ringwiesenstrasse in Dübendorf ist am Mittwochmittag kurz vor 13.30 Uhr ein Auto mit einem Tram der Glattal-Tramlinie 12 kollidiert. Dabei wurde eine Person im Auto leicht verletzt, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess.

In der Folge wurde die Strecke zwischen Auzelg und Bahnhof Stettbach für den Trambetrieb der Linie 12 in beiden Richtungen gesperrt, wieder ZVV in einer Mitteilung schreibt.