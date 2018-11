Zwei Fälle von massivem Littering in Wetzikon

Werner Peter staunte nicht schlecht, als er Ende Oktober mehrere Abfallsäcke mit Erde in seinem Waldstück im Kemptnerwald fand. Unbekannte hatten sich tatsächlich die Mühe gemacht, die Erde, die Peter auf über eine Tonne schätzte, in Säcke zu verpacken, in den Wald zu karren und einfach liegenzulassen.