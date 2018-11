Winterthurer engagiert sich für Kinderhilfswerk in Ecuador

«Es war anfangs ein ziemlicher Kulturschock», erzählt Michael Lehmann. Im Vergleich zur sauberen Schweiz, in der immer alles funktioniere, herrsche in Ecuador eine andere Mentalität. Auf Pünktlichkeit werde bei Verabredungen sowie bei öffentlichen Verkehrsmitteln wenig Wert gelegt. Auch die Infrastruktur unterscheidet sich deutlich: «Die Strassen sind oftmals nur aus Lehm und die Häuser sehen aus wie Betonquader, die mit hohen Mauern voneinander abgetrennt sind.»

«Es war anfangs ein ziemlicher Kulturschock.» Michael Lehmann, Aktuar beim Verein «Pro Minadores de Sueños»

Die Stiftung befindet sich im ärmeren Stadtrandviertel «Rancho los Pinos» in der Landeshauptstadt Quito. Sie bietet rund 130 Kindern und Jugendlichen Unterstützung in verschiedenen Bereichen an. In den zwei Gebäuden umgeben von reichlich Grünfläche befinden sich Zimmer für die Hausaufgabenhilfe, ein Mittagstisch, ein Jugendraum, ein Spielraum und eine Kindertagesstätte. Ausserhalb der Räumlichkeiten gibt es einen grossen Spielplatz, auf dem sich die Kinder austoben können.

Bildung, Ernährung und Freizeit

«Der Hauptfokus liegt auf der Bildung. Das Schulsystem in Ecuador lässt sich nicht mit unserem in der Schweiz vergleichen», so Michael Lehmann. Ecuadorianische Betreuer aber auch Praktikanten und Volontäre aus der Schweiz helfen den Kindern bei den Hausaufgaben und unterstützen sie beim Lernen.