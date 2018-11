Neubaupläne für Walder Reha-Zentrum werden konkret

Immer wieder wurde das Reha-Zentrum in Wald saniert und erweitert. Die Gebäude auf dem Faltigberg sind seit der Eröffnung 1898 aber in die Jahre gekommen. Nach mehrjähriger Planung wird am Freitag nun der kantonale Gestaltungsplan publiziert, der die Details zur Zukunft der ehemaligen Höhenklinik beinhaltet. Vom 9. November bis zum 15. Januar liegt dieser in Zürich, Wald und online für die Öffentlichkeit auf.

Churer Architekturbüro erarbeitet Entwurf