Fehraltorf beteiligt sich am Naturzentrum Pfäffikersee

Die Gemeinde Fahraltorf beteiligt sich finanziell am Naturzentrum Pfäffikersee, wie der Gemeinderat am Montag mitteilte. Für das Projekt der Vereinigung Pro Pfäffikersee bestehe «noch eine grössere Finanzierungslücke». Obwohl die Bauarbeiten bereits in vollem Gange sind.

Die Gemeinde Fehraltorf sei vom Verein Naturzentrum Pfäffikersee gebeten worden, einen Betrag an die Baukosten zu sprechen, so der Gemeinderat in der Mitteilung. Da davon auszugehen sei, dass viele Fehraltorfer Schulklassen und Einwohner das Naturzentrum besuchen werden, kam der Gemeinderat diesem Spenenaufruf nach: Die Gemeinde beteiligt sich mit 5000 Franken am Naturzentrum.