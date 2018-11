Der grosse Haltestellen-Check

Ein Beispiel ist die Buslinie 850 der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO). Der Bus startet am Wetziker Bahnhof und schlängelt sich durch die Stadt. Nach ein paar Haltestellen wird es ländlicher und der Bus fährt in hohem Tempo am malerischen Bussental entlang, bis er wieder in langgezogenen Kurven Richtung Bauma runter fährt.