Ursache des Brandes in Seuzach geklärt

Die abgeschlossenen Ermittlungen des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich zur Ursache des Feuers in einem landwirtschaftlichen Betriebsgebäude in Seuzach haben ergeben, dass es sich eindeutig um Brandstiftung handelt. Die Ermittlungen zur Täterschaft sind nach wie vor im Gange.

Zeugenaufruf

Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandausbruch am Abend des 11. Oktober 2018 an der Brunnenwis gemacht haben oder über Hinweise zur Täterschaft verfügen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.