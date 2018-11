Rock'n'Roll und Jodel an der Winti Mäss

Am 21. November öffnet die Winti Mäss in den Eulachhallen. Der Anlass ist als Kulturevent, Treffpunkt und Verkaufsfläche bei Jung und Alt beliebt. Leiter Andreas Künzli setzt daher in der 87. Ausgabe auf Bewährtes. Nebst dem Rock’n’Roller MG Grace lockt neu aber auch eine Jodler-Welt.