«Mit diesem Reglement erfüllen wir den Willen Jakob Schochs»

In Wila steht am 25. November ein nicht alltägliches Geschäft an. Die Stimmbürger befinden über einen Nachlass von gut 3,6 Millionen Franken an die Gemeinde. Vermacht hat ihn Jakob Schoch. Er starb 2013, war geschieden, kinderlos und Mitglied im Turnverein. Ausserdem war er interessiert an den kulturellen Veranstaltungen im Dorf. Schochs letzter Wille war in seinem Testament zwar nicht ganz exakt formuliert. Jedoch ist er dahingehend eindeutig, dass die Gemeinde sein Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken verwenden darf.

Mindestens 50 Prozent Eigenleistung