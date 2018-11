Marc Sway über seine Angst nach dem Hörsturz

Sway ist kürzlich von Brasilien zurückgekehrt, also jenes Land, aus der seine Mutter stammt. Dort habe er an seinem neuen Album gearbeitet. «Mir wurde bewusst, dass jede Stadt auf ihre Weise pulsiert.» Der Rhythmus habe ihn immer begleitet – und dieser sei in Brasilien bekanntlich omnipräsent. Aber auch deshalb, weil seine Mutter Perkussionistin ist. Sway verrät, dass er unweit der berühmten Copacabana gewohnt habe. «Wir haben nicht wie Touristen gelebt, sondern ganz im Alltag Brasiliens.» «Und du nennst das arbeiten», spottet Moderator Nägeli.

«Auch wenn mir die Arbeit noch so viel Freude macht, besteht auch bei mir die Gefahr, dass ich mich verausgabe.» Marc Sway

Nach wie vor liebe er es Musik zu machen – auch nach 15 Jahren im Business, sagt Sway und geht zu nachdenklichen Tönen über: «Trotzdem muss ich mich manchmal selbst bremsen. Auch wenn mir die Arbeit noch so viel Freude macht, besteht auch bei mir die Gefahr, dass ich mich verausgabe.» Die Technologie habe so vieles verändert. Er tue sich etwa schwer damit, das Handy mal für einen Tag abzuschalten. «Gibt es denn einen Sway offline?», will Nägeli wissen. «Ja den gibt es», versichert Sway.