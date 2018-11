Deutlicher Abbau in der Landwirtschaft

Der Kantonsrat hat nach seiner Debatte das Bauprojekt fürs Vollzugszentrum Bachtel in Ringwil markant beschnitten. Er hat die Landwirtschaftsbauten aus Spargründen aus dem Projekt gestrichen und eine Redimensionierung gefordert. Das brachte vor einigen Monaten die Kantonsräte Peter Häni (EDU, Bauma) und Peter Preisig (SVP, Hinwil) auf den Plan. Mit einer Anfrage wollten sie vom Regierungsrat wissen, was die Einsparungen zur Folge haben. Nun liegt die Antwort vor.

Darin erörtert der Regierungsrat ganz allgemein, die Ausgangslage der Haftbedingungen in Ringwil habe sich geändert. Früher seien in der damaligen «Kolonie Ringwil» Personen untergebracht worden, die zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden waren und die gelernt hatten, sich in eine geregelte Tagesstruktur einzufügen. Die letzte Phase hätten sie dann in Ringwil verbracht. «Diese dauerte denn in der Regel auch ein Jahr oder länger.» So hätten die Häftlinge auch für anspruchsvolle Arbeiten, wie das Bedienen von landwirtschaftlichen Maschinen eingesetzt werden können.

«Diese Personen sind oft in einem schlechten gesundheitlichen Zustand.» Regierungsrat

Doch 2010 übernahmen die damaligen Gefängnisse Kanton Zürich die Kolonie und passten die Haftausgangslage an. Zusätzlich sei der Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen in Ringwil integriert worden, was die Zusammensetzung der Häftlinge stark verändert habe. Laut Regierungsrat stammten Verurteilte, die ihre Geldstrafen oder Bussen nicht bezahlen können, häufig aus der Drogenszene oder befänden sich aus anderen Gründen am Rande der Gesellschaft. «Diese Personen sind oft in einem schlechten gesundheitlichen Zustand und sind kaum in der Lage, einem geordneten Tagesablauf zu folgen.» Dazu komme, dass ihre Aufenthaltsdauer durchschnittlich 25 Tage betrage. Die Verfassung und die kurze Aufenthaltsdauer machten es schwierig, die Inhaftierten in komplexeren Arbeiten wie der Landwirtschaft einzusetzen.

Weniger Arbeitsplätze, noch kein Konzept

Mit dem Bauprojekt gingen künftig insgesamt allerdings keine Arbeitsplätze verloren, so der Regierungsrat. Im Landwirtschaftsbereich werde aber abgebaut - und das deutlich: Von bislang 14 auf 10 Arbeitsplätze. Das neue Landwirtschaftskonzept liege allerdings noch nicht vor, teilt das Kantonale Amt für Justizvollzug mit. Ein Konzeptentscheid werde anfangs Dezember erwartet.

Im Pflichtenheft für den Gesamtbetrieb stehen 94 Arbeitsplätze, die gleichwohl verwirklicht würden. Die in der Landwirtschaft abgebauten Plätze könnten im Gewerbebetrieb oder im Hausdienst kompensiert werden. Noch unklar sei, wie die Zuteilung auf die einzelnen Bereiche aussehen werde.

In ihrer Anfrage wundern sich die Kantonsräte auch, was der Abbau von Schreinerei und Schlosserei, Dieseltankstelle und Holzschnitzelheizung für die Arbeitsplatzsituation bedeutet. Der Regierungsrat schreibt dazu, dass schon seit längerer Zeit keine Schreinerei und Schlosserei mehr betrieben würden. Dies hänge mit den selben Gründen zusammen, weshalb es auch bei der Landwirtschaft zum Abbau kommt. Was die Tankstelle anbelangt, so habe diese ohnehin keine Arbeit für die Inhaftierten geschaffen. Bei der Umstellung der Heizung auf Pellets hätten technische Abklärungen den Ausschlag gegeben.

Mindestens 5 Franken pro Tag

Schliesslich wollten die Kantonsräte wissen, wie die Insassen entlöhnt würden, wenn sie nicht beschäftigt werden könnten. Der Regierungsrat schreibt dazu, unverschuldete Beschäftigungslosigkeit werde gemäss Justizvollzugsverordnung grundsätzlich mit 5 Franken pro Arbeitstag entlöhnt. Höchstens jedoch erhalte der Inhaftierte so viel, wie er zuletzt als Arbeitsengelt erhielt - das sind gemäss Reglment und je nach Beschäftigung 28 bis 35 Franken. Bezahlt werden diese Entschädigungen laut Regierungsrat aus den Mitteln, die mit dem Werkbetrieb erwirtschaftet werden. Bei Arbeitsverweigerung, Urlauben oder anderen selbstverschuldeten Arbeitsausfällen gibts kein Entgelt.