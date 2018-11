Der Steuerfuss soll sinken

Lindau kann für das nächste Jahr ein ausgewogenes Budget präsentieren. Die Gemeinde plant einen Ertragsüberschuss von 31‘300 Franken bei einem Gesamtertrag von rund 40,1 Millionen Franken.

Diese positive Aussichten veranlassen die Gemeinde nun dazu, den Steuerfuss um fünf Prozentpunkte zu senken. Er soll neu bei 110 Prozent liegen. Gemeindeschreiber Erwin Kuilema: «Unsere Annahmen gehen davon aus, dass der Steuerfuss in den kommenden vier Jahren stabil bleibt.» Zuletzt habe Lindau seinen Steuerfuss 2007 angepasst: von 102 auf 115 Prozent.

Zudem erwartet Lindau im kommenden Jahr «ausserordentlich hohe Grundstückgewinnsteuern»: 4,4 Millionen Franken. Der Löwenanteil sei auf grössere Liegenschaften zurückzuführen, wie Kuilema sagt.

Unter anderem erlauben es die hohen Grundstückgewinnsteuern der Gemeinde, ihr Nettovermögen zu erhöhen. So will Lindau rund 2,3 Millionen Franken als finanzpolitische Reserve anlegen. Die Grundlage dafür bildet ein neues Gemeindegesetz: Einlagen dürfen dann getätigt werden, wenn im Budget kein Aufwandüberschuss zu verzeichnen ist.

Profit aus Finanzausgleich

Weiter kann die Gemeinde vom angestiegenen Finanzausgleich profitieren. Der Ertrag soll bei knapp 450‘000 Franken liegen. Dies, weil die relative Steuerkraft des Kantons 2017 noch stärker angestiegen sei, als jene der Gemeinde Lindau.

Für 2019 sind Nettoinvestitionen im Umfang von knapp 5,8 Millionen Franken vorgesehen. Die Investitionen können grösstenteils mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Der Selbstfinanzierungsgrad der Gemeinde liegt für 2019 bei 87 Prozent.

Hoher Investitionsbedarf

In ihrem Ausblick hält die Gemeinde fest, dass auch in den kommenden Jahren ein höherer Investitionsbedarf vorliegen dürfte. Sie begründet dies mit dem erwarteten Bevölkerungswachstum. Zusätzlich falle die Dorfkernplanung Lindau, inklusive Gemeindehaus, oder auch die geplante Überbauung auf dem Areal Ölwis/Blankenwis in Winterberg ins Gewicht. Und nicht zuletzt bestehe Nachholbedarf beim Liegenschaftsunterhalt.

Die Gemeinde hat für die Jahre 2020 bis 2022 eine Finanzplanung erstellt. Demnach dürfte der Trend zu höherer Investitionstätigkeit auch nach 2022 anhalten. Da sich Lindau aber in einer gesunden finanziellen Lage befinde, könnten die Ausgaben gestemmt werden, so der Gemeinderat.

Über das Budget 2019 befindet die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung am 3. Dezember um 19.30 Uhr im Bucksaal bei Tagelswangen.