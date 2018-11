Keine Annäherung bei der Richtplan-Debatte

Rund 150 Personen fanden sich am Freitagabend im Stadthaussaal in Effretikon ein, um die vom ZO-Redaktor Marco Huber geleitete Podiumsdiskussion zu verfolgen. Thema war der kommunale Richtplan (siehe Box). Auf dem Podium machten sich für die Vorlage des Stadtrats der Stadtpräsident Ueli Müller (SP) und Gemeinderat Andreas Hasler (GLP) stark. Für die Vorlage des Gemeinderats setzten sich die Gemeinderäte Roland Wettstein (SVP) und Michael Käppeli (FDP) ein.

Dafür, dass das Publikum über die beiden Vorlagen informiert wurde, sorgte der Experte in Sachen Raumplanung, Alwin Suter. Er erläuterte vor Podiumsbeginn in rund einer halben Stunde, worum es bei den beiden Vorlagen geht, wo die Knackpunkte sind und welche Auswirkungen sie haben werden.

Abgestimmt über den kommunalen Richtplan wird am 25. November. Die Stimmberechtigten entscheiden darüber, ob der stadträtliche Vorschlag (Vorlage B) oder die vom grossen Gemeinderat vorgelegte Variante (Vorlage A) in Kraft gesetzt wird. Bei einem doppelten Ja entscheidet die Stichfrage darüber, welche Vorlage gelten soll.

Einleitend machte sich Matthias Müller (CVP), Mitglied der Ortsplanungskommission, für die Vorlage des Stadtrats stark: Sie ermögliche einen ausgewogenen Richtplan mit einem Wachstum im Zentrum und klaren Entwicklungszielen, aber auch einem Spielraum beim definitiven Festlegen der Richtlinien in der Bau- und Zonenordnung.

Claudio Jegen (JLIE) vertrat derweil die Vorlage des Grossen Gemeinderats. Er forderte keine Gebührenpflicht für Parkplätze, keine Tempo-30-Zonen auf Erschliessungsstrassen und keine Verbote bezüglich des Konsumverhaltens für die Einwohner. Er sprach sich aber wie die Befürworter der Vorlage B für hohe Wohnqualität, massvolle Verdichtung und Wachstum im Zentrum aus.

Machtdemonstration der Bürgerlichen

Nach den beiden Kurzvorträgen fragten sich wohl manch einer im Saal, wieso so erbittert für die jeweiligen Vorlagen gekämpft wird, wenn doch in 80 Prozent aller Artikel und Vorschriften des Richtplans Übereinstimmung besteht. Das anschliessende Podium veranschaulichte dann, warum dem so ist. Dabei wurden auch einige Widersprüche und Unterstellungen angesprochen und Unklarheiten beseitigt.

Stadtpräsident Müller erklärte, dass er nach der Sitzung im Juni, als der grosse Gemeinderat die stadträtliche Richtplanvorlage durch Zustimmung zu zahlreichen Anträgen der Geschäftsprüfungskommission abgeändert habe, kein gutes Gefühl gehabt habe. Die Mehrheit habe sich durchgesetzt, ohne Diskussionen und ohne auf die Fachplaner zu hören. Andreas Hasler sprach diesbezüglich von einer Machtdemonstration der Bürgerlichen, die zu Fehlinterpretationen und Widersprüchen geführt habe.

Und damit war man bereits bei einem der Knackpunkte angelangt: den Dichtestufen. Mit ihnen wird die Baudichte definiert. In der Vorlage des Stadtrats sind vier Stufen vorgesehen, in der Vorlage des Gemeinderats deren fünf. Aus Gebieten mit einer mittleren baulichen Dichte von 1,6 bis 2,5 machte der Gemeinderat zwei Stufen. Einen mit einer Baudichte von 1,7 bis 2 und eine von 2 bis 2,5. Welche Dichte in der Praxis für welche Gebiete gelten, wird erst in der Bau- und Zonenordnung (BZO) festgelegt.

Zwangsweise Baudichte erhöht

Müller und Hasler argumentierten, dass die feinere Einteilung durch den Gemeinderat den Spielraum des Stadtrats bei der Festlegung der Dichte in der BZO einschränke. Wettstein und Käppeli verteidigten die Aufteilung, weil man damit bei einer Dichte von 2 die Dichte nach oben eingrenzen könne.

«Ich frage mich, warum man sich freiwillig Einschränken soll.» Alwin Suter, Raumplanungsexperte

Dem hielt Hasler entgegen, dass man mit der Festlegung einer Dichte von 2 bis 2,5 in den betroffenen Gebieten zwangsweise eine höhere Dichte einführe. In sechs Gebieten könne man dann nicht mehr mit einer Dichte von 1,6 bis 2 bauen, sondern müsse zwingend eine Baudichte von mindestens 2 einhalten.

Das wollte auch dem Raumplanungsexperten Suter nicht einleuchten: «Die untere Grenze kann man nicht unterschreiten. Ich frage mich, warum man sich freiwillig Einschränken soll. Über die Baudichte in der BZO wird ja das Parlament befinden.»

Gemeinderat will aufzonen

Im Abstimmungskampf machen die Befürworter der gemeinderätlichen Vorlage geltend, dass bei einer Annahme der Vorlage B in Einfamilienquartieren «Hochhäuser» gebaut werden können. Wettstein: «Das stimmt. Wenn in einem Gebiet mit einer Baudichte von 2,5 ein Gestaltungsplan erstellt wird, kann die Dichte um 30 Prozent erhöht werden, womit der Bau von Hochhäusern möglich ist.»

Müller: «Die Bürgerlichen argumentieren, dass der Stadtrat die Baudichte zum Schaden der Stadt unverantwortlich erhöhen will. Tatsache aber ist, dass das eher mit der Vorlage des Gemeinderats geschehen wird. Mit dem stadträtlichen Vorschlag werden in 8 Gebieten Aufzonungen verwirklicht. Mit der Vorlage, die das Parlament verabschiedet hat, deren 14. Also 6 mehr. Zudem will der Gemeinderat an der Peripherie aufzonen, was wir nicht wollen und was angesichts des Konzepts, dass die Dichte vom Zentrum zur Periperie abnehmen soll, irgendwie absurd ist.»

Tempo 30 durch die Hintertür

Dann war das Thema Verkehr an der Reihe. Käppeli: «Der Gemeinderat will eine attraktive, der Stadtrat eine siedlungsorientierte Strassenraumgestaltung. Siedlungsorientiert heisst: Mit tiefer Geschwindigkeit. Das wiederum heisst: Der private Verkehr soll gegenüber dem nichtmotorisierten Verkehr benachteiligt werden. Der Stadtrat will Tempo 30 via Richtplan durch die Hintertür einführen. Dagegen wehren wir uns.»

«Dass siedlungsorientiert zwangsläufig zu Tempo 20 oder 30 führt, ist eine Unterstellung.» Ueli Müller (SP), Stadtpräsident

Hasler machte geltend, dass in Illnau die Usterstrasse und in Effretikon die Bahnhofstrasse siedlungsorientiert gestaltet worden seien. Darüber Beschwert habe sich bis heute niemand. Müller ergänzte: «Wir betrachten die Strasse als Raum und nicht nur als Fahrbahn. Dass siedlungsorientiert zwangsläufig zu Tempo 20 oder 30 führt, ist eine Unterstellung.»

Als Unterstellung bezeichnete Hasler auch die von Käppeli in den Raum gestellte Andeutung, bei der Einführung bewirtschafteter Parkplätze würden alle Parkplätze kostenpflichtig. Im Text des Stadtrats stehe, öffentliche Parkplätze seien grundsätzlich zu bewirtschaften. Dass damit nicht alle gemeint seien, sei logisch. Suter wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es auch eine zeitliche Bewirtschaftung gebe. Zum Beispiel die Möglichkeit, die Parkdauer auf zwölf Stunden zu beschränken.

Einkaufzentren nicht bewilligungsfähig

Uneinigkeit herrscht auch bei den Vorschlägen betreffend Arbeitsplatzgebiete. In der Vorlage des Gemeinderats wurden Einschränkungen wie zum Beispiel «verkehrsintensive Einrichtungen», «Begrenzung von Läden für Güter des täglichen Bedarfs» gestrichen.

«Wir dürfen der Bevölkerung aus liberalen Überlegungen nicht vorschreiben, wo sie einkaufen soll.» Michael Käppeli, FDP-Gemeinderat

Das führt seitens des Stadtrats zum Vorwurf, der Gemeinderat schwäche das Gewerbe und die Läden im Zentrum, wenn an der Peripherie Einkaufszentren gebaut werden können.

«Wir sollten grosse Läden in der Peripherie zulassen. Wir dürfen der Bevölkerung aus liberalen Überlegungen nicht vorschreiben, wo sie einkaufen soll,» sagte Käppeli. Der Zulassung solcher Läden in Arbeitsplatzgebieten steht lauter Müller aber übergeordnetes Recht im Weg. «Laut kantonalen Richtlinien sind solche Gebiete ausschliesslich Gewerbebetrieben vorbehalten. Dienstleistungsunternehmen sind dort nicht bewilligungsfähig. Der Kanton wird das nicht akzeptieren.»

Nach knapp anderthalb Stunden wurde die Diskussion ohne die obligaten Schlussworte beendet. Tröstend bei diesem Geschäft und dem Ringen um den Richtplan sei, so der Fachexperte Suter, dass ja bei 80 Prozent der Klauseln Übereinstimmung herrsche.