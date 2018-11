Ein Konzert ganz klein, aber fein

Veronica Fusaro hat nur eine Akustikgitarre und eine E-Gitarre, vor allem aber ihre Stimme mitgebracht: Doch das genügte vollauf, um rund eineinhalb Stunden lang am Freitag bestens zu unterhalten. Die musikalische Laufbahn der 21-jährigen Thunerin ist zwar noch jung, aber sie hat doch schon eine Reihe von grösseren Auftritten verbuchen können. In Uster stand sie nun vor kleinem Publikum. Doch die Musikerin, die vor allem melancholische Stücke in ihrem Repertoire hat, liess sich davon nicht beirren.