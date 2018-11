Wenn Fische zu Gemüsebauern werden

Aquaponik, also die Idee einen geschlossenen Kreislauf zwischen Fischzucht und Gemüseanbau herzustellen, klingt zwar seltsam, passt aber voll zum aktuellen Trend hin zur umweltfreundlichen Ernährung. Die Bubiker Firma Gartist hat zusammen mit zwei Partnern eine markttaugliche Anlage entwickelt.

Das funktioniert so: Fische schwimmen in einem Wasserbehälter, ihre Exkremente werden abgepumpt und in einen weitere Behälter übertragen, in denen Gemüsepflanzen stehen. Ein mechanischer Filter löst die Nährstoffe aus den Ausscheidungen, die durch Mikroorganismen in Nitrat umgewandelt werden und schlussendlich als Dünger für die Pflanzen verwendet werden. Die Pflanzen wachsen und reinigen wiederum das Wasser. Das saubere Wasser wird dann zurück in den Fischbehälter gepumpt.