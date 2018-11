So fahren die S-Bahnen in der Region zukünftig

Was bedeutet das vom Bundesrat geplante Projekt für das Zürcher Oberland?

Der Bundesrat sieht einen Kapazitätsausbau in der Region vor. Wie er den genau realisieren will, sagt er laut dem Chefredaktor der Schweizer Eisenbahn-Revue, Walter von Andrian, nicht deutlich. «Ein zweites Gleis zwischen Uster und Wetzikon ist aber eine naheliegende Lösung, um den Kapazitätsengpass zu beseitigen», sagt von Andrian.

Was würde die Doppelspur bringen?

Bisher ist nur der Abschnitt Wetzikon-Aathal zweispurig ausgebaut, zwischen Aathal und Uster liegt lediglich ein Gleis. Dieser Einspur-Abschnitt setzt der weiteren Entwicklung des Angebots östlich von Uster enge Grenzen. Wäre die Strecke durchgehend doppelspurig, könnten mehr Züge fahren. Konkret dürften es pro Richtung und Stunde dann acht statt bisher sechs Verbindungen sein. Die zusätzlichen Züge sollen voraussichtlich auch am Bahnhof Aathal-Seegräben halten. Noch ist aber nichts beschlossen: Der Ausbauschritt muss nächstes Jahr noch vom Parlament bestätigt werden.

Wenn die Doppelspur nicht gebaut würde, was würde das für die Region bedeuten? Kann man dann den öffentlichen Verkehr nicht mehr ausbauen?

Zwischen Uster und Zürich könnte das Angebot trotzdem weiter ausgebaut werden. Zwischen Uster und Wetzikon allerdings sind weitere Züge ohne Doppelspur wohl nur schwierig realisierbar. Walter von Andrian schliesst aufgrund der Botschaft nicht aus, dass der Bundesrat nur einen teilweisen Bau dieser Doppelspur oder eine andere Lösung sucht.

Wie wird das Angebot auf der Linie Uster-Zürich und Uster-Wetzikon aussehen?

Zwischen Uster und Zürich soll es weiterhin einen Viertelstundentakt mit schnellen S-Bahnen ohne Halt geben, wie er heute durch die S5 und die S15 angeboten wird. Die «langsamen» Züge zwischen Uster und Zürich, die an allen Stationen halten, fahren künftig häufiger. Heute fahren die S9 und die S14, die über Stettbach respektive Wallisellen nach Zürich führen, je alle 30 Minuten. Auf beiden Linien soll es in Zukunft einen Viertelstundentakt geben. Das entspräche einer Verdoppelung des heutigen Angebots der «langsamen» S-Bahnen. Durch die Verdoppelung des Takts der heutigen S14 erklären sich auch die neuen Verbindungen zwischen Uster und Wetzikon. Dieser Ausbau ist dringend nötig, schreiben der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) und die Volkswirtschaftsdirektion in einer gemeinsamen Mitteilung. «Auf der Strecke zwischen Zürich und Uster/Wetzikon zeichnen sich schon bald markante Engpässe ab», heisst es dort.

Wird es neue Züge geben?

Die schnellen S-Bahnen, die heutigen S5 und S15, sollen auch in Zukunft doppelstöckig sein. Die langsamen S-Bahnen, die an allen Stationen halten – also die heutigen S9 und S14 – sollen in Zukunft hingegen einstöckige Züge mit vielen Türen erhalten, die einen schnellen Fahrgastwechsel ermöglichen. Das entspricht dem Ziel der «S-Bahn 2G», einem Projekt des ZVV. Mit der S-Bahn 2G will der ZVV die S-Bahn in äussere Express-S-Bahnen und langsamere S-Bahnen im inneren Teil des Netzes unterteilen. Ohne die vom Bundesrat beschlossenen Ausbauten wäre das nicht möglich: «Der Brüttenertunnel und das 4. Gleis in Stadelhofen sind dafür zwingende Voraussetzung», schreibt der ZVV. Auch der Ausbau zwischen Uster und Aathal werde dafür benötigt «All diese Projekte sind in der Botschaft enthalten. Im Idealfall kann somit ein erster Schritt von S-Bahn 2G 2035 umgesetzt werden.»

Werden die Züge ins Oberland und retour wegen des Ausbaus des Bahnhofs Stadelhofen auf vier Gleise nun pünktlicher?

Der Bahnhof Stadelhofen ist der absolute Flaschenhals im Zürcher S-Bahn-Netz. Die meisten S-Bahnen müssen hier durch, aber im Gegensatz zu Zürich Hauptbahnhof oder Hardbrücke hat er nur drei Gleise. Wenn sich hier eine Störung ereignet oder ein Zug Verspätung hat, hat das schnell Auswirkungen auf das ganze Netz. Laut Angaben der SBB erreicht der Bahnhof Stadelhofen mit neuen Angeboten, die ab 2019 eingeführt werden, seine Kapazitätsgrenze. Ein Ausbau des Bahnhofs dürfte die Pünktlichkeit aller S-Bahnen deshalb stark verbessern – auch jener ins Oberland.

Wird es nun bald auch einen direkten Zug von Uster an den Flughafen geben?

Eine solche Verbindung ist aktuell nicht vorgesehen. Wie genau die S-Bahnen in Zukunft fahren, ist aber noch unklar.

Bedeuten die Investitionen auch, dass weitere Bahnhöfe in der Region gebaut werden müssen?

In der Region sind keine neuen Bahnhöfe geplant. Auch Investitionen in bestehende Bahnhöfe sind nicht explizit genannt. Allerdings sollen neue Abstellanlagen in der Region gebaut werden, die für die neuen Verbindungen benötigt werden.

Bahnhöfe werden auch wegen dem Bau des Brüttener Tunnels umgebaut. Welche Bedeutung hat dieses Projekt für die Region?

Für Pendler aus dem Zürcher Oberland bedeutet der Brüttener Tunnel schnellere und häufige Verbindungen nach Winterthur und in die Ostschweiz mit Umsteigen am Zürcher Hauptbahnhof. Dort dürfte es auch mehr Platz geben. Der Brüttener Tunnel könnte auch einen positiven Einfluss auf die Pünktlichkeit der S3 haben. Vom Brüttener Tunnel und den weiteren Ausbauten profitieren laut dem ZVV «die mehreren hunderttausend Fahrgäste, die täglich mit der Zürcher S-Bahn und im Fernverkehr auf der nationalen Ost-West-Achse unterwegs sind.»