Nach dem Aufschrei ein Prosit

Es kommt selten vor, dass Themen wie «Hochwasserschutz» oder «Fischwanderungen» mit einem Hauch urbaner Coolness verknüpft werden. Genau dieser Kombination begegnete man am Donnerstagnachmittag aber im Café Bicerin an der Weiherallee. In einer Umgebung, die von architektonischem und künstlerischen Anspruch nur so strotzt, fanden sich hochrangige kantonale Beamte, Ustermer Stadträte sowie weitere Honoratioren zusammen und hoben die mit sardischem Weisswein gefüllten Gläser zum Toast.