Mönchaltorferin zeigt ihre dunkle Seite

Beim Sedcard-Shooting in dieser Woche geht es laut Jurorin und Model Manuela Frey für einmal nicht darum, in eine Rolle zu schlüpfen, sondern dass man den Menschen hinter dem Bild erkennt und «sich selber bleibt». Wohl zum ersten und letzten Mal in der Modelkarriere. Und obwohl sich Elena mit ihrer neuen Frisur nicht wohlfühlt, überzeugt sie ihren Teamleader Papis Lovedale mit ihrer «asiatischen Kosmopolität», was für die Branche «voll mega» sei. Alles verstanden? Ich auch nicht. Weiter geht’s. Denn am gleichen Tag steht noch ein Casting für einen Schuhhändler an. Gesucht werden eine Frau und ein Mann für eine schweizweite Kampagne.

Elena wird für das Auswahlverfahren erneut mit dem grossflächig tätowierten Sandro gepaart. Also fürs Casting. Alles jugendfrei. Bisher jedenfalls. Die beiden haben ja in der ersten Folge bereits gemeinsam einen Job für das Friday-Magazin ergattert, wo Elena wie gewohnt gelobt wurde – auch wenn Manuela Frey sie plötzlich als Elina bezeichnete - und dann schliesslich auch eine Runde weiter kam.

Ein Bild vom Friday-Shooting findet man bereits jetzt auf Elenas Instagram-Account: