Mehr Geld aus dem Finanzausgleich

Von einer guten Viertelmillion Franken Plus geht die Gemeinde Grüningen fürs Jahr 2019 aus. Für 2018 war es noch eine Viertelmillion Franken Minus gewesen. Die Aufwände liegen mit rund 15,4 Millionen budgetierten Franken aber auch 800'000 Franken tiefer als noch vor einem Jahr. Dies liegt laut der Grüninger Gemeindeschreiberin, Yvonne Cassol, an den neuen Regeln unter dem Harmonisierten Rechnungsmodell 2, in dem die Abschreibungen linear vorgenommen werden.

Da auch keine zusätzlichen Abschreibungen mehr zulässig sind, tätigt die Gemeinde Grüningen Einlagen über 700’000 Franken in die finanzpolitischen Reserven. Ein Mehraufwand von 98‘000 Franken entsteht für die Gemeinde zudem durch die Zahlung an den neugeschaffenen Bahninfrastrukturfonds des Kantons.

Ein Mehrertrag erwartet Grüningen hingegen aus dem kantonalen Finanzausgleich: Im kommenden Jahr werden die politische und die Schulgemeinde gemeinsam rund 3,3 Millionen Franken erhalten. 2018 waren es lediglich 223‘000 Franken gewesen. «Dieser Betrag ist bei uns immer stark schwankend, da er von den Steuereinnahmen abhängt, die stark variieren können», sagt Cassol.

Für das Jahr 2018 werde der Steuerertrag voraussichtlich unter dem budgetierten Betrag liegen, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Entsprechend budgetiere man für das kommende Jahr mit weniger Steuereinnahmen.

Steuerfuss soll gleich bleiben

Von einem Betrag über 10,25 Millionen Franken Franken geht die Gemeinde bezüglich Nettoinvestitionen aus. Dieser Betrag ist laut Cassol vorwiegend für die neue Mehrzweckhalle und Arbeiten am Elektrizitätswerk vorgesehen.

Der Steuerfuss soll bei 46 Prozent für die politische Gemeinde und bei 67 Prozent für die Schulgemeinde belassen werden. Der Gesamtsteuersatz bleibt damit bei 113 Prozent. Der Gemeinderat legt das Budget der Gemeindeversammlung vom 30.November zur Bewilligung vor.