Mann vererbt der Gemeinde eine Million Franken

Eine Million Franken hat ein Mann, der am 3. Dezember 2017 verstorben ist, der Gemeinde Greifensee hinterlassen. Sie ist als Alleinerbin bezeichnet. Warum der Mann dies gemacht hat, weiss die Gemeinde nicht. «Er hat den Grund in seinem Testament nicht erwähnt», sagt Gemeindeschreiber Roland Sibler.

Auch für was das Geld verwendet werden soll, ist nicht bekannt. «Da das Geld nicht zweckgebunden vererbt wurde, gibt es für die Gemeinde keine andere Möglichkeit, als es wie andere Einnahmen, beispielsweise Steuern, zu behandeln», so Sibler. Der Gemeinderat habe bereits beschlossen, das Geld wie gesetzlich vorgesehen dem allgemeinen Haushalt zufliessen zu lassen. Somit werde das Geld keiner konkreten Verwendung zugewiesen. «Dies bedeutet, dass der Abschluss 2018 um rund eine Million Franken besser sein wird, als er ohne die Erbschaft wäre», sagt Sibler. «Die Gemeinde bedankt sich ganz herzlich.»

Russikon und Egg ebenfalls als Alleinerbin

Dem Greifenseer Gemeindeschreiber ist kein ähnlicher Fall bekannt, bei dem Greifensee als Alleinerbin so viel Geld geerbt hat. Tatsächlich sind solche Erbschaften selten, kommen aber in der Region immer wieder vor, wie einige Beispiele zeigen. So eines aus Egg. Eine im Jahr 2015 verstorbene Einwohnerin hatte die Gemeinde als Alleinerbin eingesetzt. Diese erhielt damals 2,9 Millionen Franken. Das Geld musste aber im Gegensatz zum Greifenseer Fall zweckgebunden eingesetzt werden: Die Erblasserin hatte bestimmt, dass praktisch das gesamte Vermögen für die Erweiterung oder den Neubau des bestehenden Altersheims in Esslingen verwendet werden soll

«Diese Erbschaft hat uns völlig überrascht» Hans Aeschlimann, Gemeindepräsident von Russikon, im Jahr 2015

Ebenfalls im Jahr 2015 hat die Gemeinde Russikon als Alleinerbin vier Millionen Franken und eine 4,5-Zimmer-Eigentumswohnung erhalten. Das Geld hatte der Verstorbene nicht zweckgebunden an die Gemeinde übergeben.

«Das verschafft uns viel Luft»

«Diese Erbschaft hat uns völlig überrascht. Es ist eine sehr aussergewöhnliche Überraschung. Soweit ich mich erinnern kann, hat es so etwas in der Gemeinde noch nie gegeben.», sagte der Gemeindepräsident Hans Aeschlimann damals. Wie in Greifensee floss das Geld damals in die laufende Rechnung. Die Erbschaft wurde dem Eigenkapital, das per Ende 2014 bei rund 20 Millionen Franken lag, zugeschrieben. «Das verschafft uns viel Luft», hiess es damals. Russikon überarbeitet deswegen seine Finanzplanung. Erste Berechnungen zeigten damals, dass sich der Selbstfinanzierungsgrad in der Planphase 2014 bis 2018 von 65 auf 75 Prozent verbessern wird.

2008 erbte auch die Gemeinde Bubikon zweckgebundenes Geld. Louise Schwenk-Hotz, die am 18. März 2007 starb, setzte die Gemeinde als Alleinerbin ein. Die Erbschaft ging an das Alters- und Pflegeheims Sunnegarte und betrug 97'402 Franken.