Lohnzahlung über ein Jahr schuldig geblieben

Vor dem Friedensrichter einigt sich Schwegler mit ihm darauf, dass der ausstehende Betrag von rund 2900 Franken bis Mitte Februar dieses Jahres nachgezahlt werden soll. «Den Umgang während der Verhandlungen empfand ich eigentlich als kooperativ», erinnert sie sich. Dennoch bleibt der ehemalige Arbeitgeber ihr die Geldsumme weiterhin schuldig. Von ihrer Rechtschutzversicherung erhält Schwegler eine Entschädigung von 1500 Franken. Es wird ihr empfohlen, nicht weiter zu prozessieren, weil es sich finanziell nicht lohnen würde.

Zahlung in Raten akzeptiert

Auf Bitte der Gastrounternehmung ist Schwegler bereit, ab Juli eine Zahlung in monatlichen Raten zu akzeptieren. Doch auch diese treffen nicht auf ihrem Konto ein, weshalb sie die Firma erneut betreibt. Zusätzlich wendet sie sich an Züriost. Als das Onlineportal die Recherchearbeit aufnimmt und erste Erkundigungen beim Chimichanga einholt, geht auf einmal alles sehr schnell.

Zu einer Stellungnahme ist der Inhaber der Unicornio GmbH, Rajadurai Ramachandran, nicht bereit. Doch innert einer Woche werden Andrea Schwegler die fälligen Raten überwiesen. Ein früherer Mitarbeiter lässt ihr zudem ausrichten, dass der Restbetrag der noch ausstehenden Forderung bis Ende Oktober folgen werde. Doch die versprochene Summe trifft nicht ein.

«Wir haben alles erledigt mit Frau Schwegler.»

Chimichanga-Mitarbeiter

Seit Anfang September weist die Unicornio GmbH gemäss dem Schweizerischen Handelsblatt keine Geschäftstätigkeit mehr auf. Zuvor liess sich das Chimichanga jedoch unter neuem Namen eintragen: «Chimichanga Gastro» mit Sitz in Pfäffikon. Der Eintrag erfolgt ein Jahr nach der Neueröffnung im September 2017.

In das Tagesgeschäft des Restaurants involviert sind nach Aussage von Schwegler immer noch die gleichen Personen, die auch schon das Steakhouse betrieben haben. Doch ihre Namen fehlen im Handelsregister. Der Name der neu eingetragenen Person, Georgechandrakumar Abeyadeera, ist auch Andrea Schwegler unbekannt.

Vorwürfe von Vorgängerin

Es soll zudem nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Betreiber des ehemaligen Hirschen-Steakhouse Löhne schuldig geblieben ist. Schwegler erinnert sich an ihre Vorgängerin. Auch in ihrem Fall seien Lohnzahlungen unterblieben. Zu den Vorwürfen von Andrea Schwegler wollte sich der Inhaber der Unicornio GmbH nicht äussern. Ein Chimichanga-Mitarbeiter stellt lediglich klar: «Wir haben alles erledigt mit Frau Schwegler.»

Vom Hirschen Steakhouse zum Chimichanga



Per Ende März 2017 schloss der langjährige Pächter Tommy Suter das Hirschen Pub an der Seestrasse in Pfäffikon nach fünf Jahren (wir berichteten). Aus dem Hirschen wird daraufhin unter neuer Führung ein Steakhouse. Doch bereits im September 2017 funktionieren die Betreiber das eben eröffnete Lokal zu einem mexikanischen Restaurant um: das Chimichanga. In Höri bei Bülach steht ein weiteres Lokal. Beide gehören seit August 2018 zur Unternehmung Chimichanga Gastro.