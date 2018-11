Eine neue Herausforderung für die «Pfäffiker Mäss»

Nach zwei Ausgaben im Bildungszentrum Gärtner findet die «Pfäffiker Mäss» heuer erstmals in der Sporthalle Mettlen statt. Obwohl dort weniger Platz zur Verfügung steht, findet OK-Präsident Stefan Krebs nur Positives am neuen Standort. «Dafür sind alle Standflächen mit über 60 Ausstellern ausgebucht. Zum Teil präsentieren sich sogar mehrere Aussteller an einem Stand.»