Der Online-Handel als Risiko

Nadine Bussohn und Simone Appenzeller stehen mitten im Leben. Bussohn, in Volketswil wohnhaft, ist Teilzeitangestellte in einer Bank. Die Illnauerin Simone Appenzeller arbeitet als kaufmännische Angestellte in einem Büro. Doch vor einigen Monaten bekamen die zwei Schwestern das Gefühl, dass etwas Wichtiges fehlte – die Möglichkeit, kreativ zu sein. Deswegen starteten sie ein neues Projekt, das nun kurz vor der Realisierung steht: Unter dem Namen «White Silhouette» eröffnen sie ein Fachgeschäft für Brautmode an der Rikonerstrasse 2 in Effretikon, direkt beim Bahnhof. Und erfüllen sich damit einen Mädchentraum.



Wenig Geschäfte in der Nähe



In der Mitte des Ladens steht ein rosarotes Sofa, wo diejenigen, die die Braut bei der Anprobe begleiten, sitzen können. An den Kleiderstangen hängen noch in Plastiksäcke eingepackte Gewänder. Etwa 150 Kleider von zehn verschiedenen Marken werden im Angebot sein. Diese kosten zwischen 500 und 3000 Franken. Die Kleider sind handverlesen – die beiden sind an Messen gegangen – «um sich jedes Kleid live anzuschauen».



Auf die Liegenschaft selbst sind Nadine Bussohn und Simone Appenzeller per Zufall gestossen. «Wir waren den ganzen Tag unterwegs, um uns verschiedene Gebäude anzuschauen und sind, auf dem Weg zu einem der Standorte, an diesem leerstehenden Laden vorbei gefahren», erzählt Appenzeller. Danach hätten sie direkt einen Besichtigungstermin ausgemacht. Brautmodegeschäfte gebe es in der näheren Umgebung nämlich nur wenige – und diese befänden sich meist in Stadtnähe, nicht ausserhalb. «Deshalb sind wir überzeugt, dass es hier einen solchen Laden braucht», sagt Appenzeller.