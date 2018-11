Der Gemeinderat will sich vorerst nicht weiter äussern

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Bauma auch über die provisorische Verfügung des Amtes für Raumentwicklung (ARE) in Sachen revidierter Bau- und Zonenordnung beraten. Darin lehnt das ARE die von der Gemeinde angestrebte Umzonung des Zeughausareales in Saland ab (wir berichteten). In seinem jüngsten Verhandlungsbericht schrieb der Gemeinderat aber nichts über sein weiteres Vorgehen.