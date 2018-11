Stadt Wetzikon ehrt ihre Top-Sportlerin

Der alljährlich stattfindende Wetziker Vereinsapéro stand am Donnerstagabend für einmal im Zeichen des Sportes. Im Fokus stand eine herausragende Wetziker Sportlerin, die in den vergangenen drei Jahren für zahlreiche Exploits besorgt war. Die in Robenhausen wohnhafte, bald 28-jährige Steeple-Läuferin Fabienne Schlumpf erhielt von der Stadt eine Auszeichnung.

Stadtrat Marco Martino (SVP) würdigte in einer Ansprache Schlumpfs grösste Erfolge, von der Final-Teilnahme an den olympischen Spielen in Rio de Janeiro im 2016 über den Schweizer Rekord über 3000 Meter Steeple im Juni 2017 bis hin zur Silbermedaille an der EM in Berlin dieses Jahres.

Der Vereinsapéro gab zudem Benevol, der Dachorganisation der regionalen Fachstellen für freiwilliges Engagement, eine Plattform, um sich vorzustellen. Geladen waren denn auch die 181 eingetragenen Vereine und Organisationen in Wetzikon. Organisiert wurde der Anlass von der Stadt Wetzikon und dem Verband Wetziker Ortsvereine.