Seit zehn Jahren rockt Bruce Springsteen das Oberland

Nur wenige Musiker dominieren die Rockmusik derart nachhaltig wie Bruce «The Boss» Springsteen. Seit den 70er-Jahren hat der US-Amerikaner eine schier unglaubliche Fülle hitparadenfähiger Stücke in die Plattenpresse geschickt. So hat sich alleine Springsteens «Greatest Hits»-Album seit dem Release im Jahr 1995 35 Wochen in der Schweizer Hitparade gehalten, das letzten Mal tauchte das Album dort letztes Jahr auf.

Auch im Oberland wird Springsteens Musik verehrt. Seit bereits einer Dekade nun organisiert der Bäretswiler Enrico Marzorati zusammen mit drei Freunden die Springsteen Night. «Ich habe Springsteens Musik im London der 70er-Jahre kennengelernt», sagt Marzorati. «Die hat mich extrem berührt.» Seither habe er immer wieder dessen Konzerte besucht.

Zurück zu den Wurzeln

Seinen Freunden erging es ähnlich und so hat sich das Quartett irgendwann entschieden, einen Abend zu veranstalten, der sich nur dem Schaffen vom «Boss» widmet. Das war vor zehn Jahren im Scala Wetzikon, und dort hin kehrt die Springsteen-Hommage zum Jubiläum am Freitag, 2. November zurück. «Damit schliesst sich der Kreis, wie die Philosophen sagen würden», bemerkt Marzorati mit einem Augenzwinkern. Ans Aufhören denken die Organisatoren deswegen aber noch lange nicht. Schliesslich werde Marzorati im Dorf immer mal wieder auf vergangene Ausgaben angesprochen. «Da heisst es dann stets: ‹Weisch na …›», freut sich der Bäretswiler.

«Springsteens Musik ist vielschichtig.» Enrico Marzorati, Co-Organisator Springsteen Night

Die Idee hinter der Veranstaltung ist auch heute noch genau so einfach und bestechend wie zu Anfangszeiten: Musiker interpretieren die Stücke Springsteens neu, auf ihre ganz eigene Art. «Seine Musik ist mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden», sagt Marzorati. So dürfte es wohl vielen eingefleischten Fans gehen, Musik ist schliesslich immer auch eine affaire privée, es werden also ganz persönliche Erwartungen an die Songs gestellt. Sind Neuinterpretationen da nicht eine riskante Sache? «Nein, überhaupt nicht», ist Marzorati überzeugt, «Springsteens Musik ist vielschichtig. Ich freue mich auch dieses Jahr riesig darauf, mir eigentlich bekannte Stücke wieder neu zu entdecken.»

Aus Venedig ins Oberland

Für die Jubiläumsausgabe in Wetzikon konnten die Organisatoren die Bands Mouse and Friends und By the Way aus dem Zürcher Oberland gewinnen. Aus Venedig reist zudem der Musiker Guido Marzorati an, Namensvetter und langjähriger Freund des Co-Organisators aus Bäretswil. Der Italiener hat noch keine Oberländer Springsteen Night verpasst. Die beiden Marzoratis haben sich über familiäre Umwege kennengelernt: Guido Marzoratis Mutter hatte damals mit Enrico Marzoratis Frau Kontakt aufgenommen – nur aufgrund des gleichen Nachnamens. Über Springsteens Musik entspann sich schliesslich eine langjährige Freundschaft und musikalische Zusammenarbeit.

Neben Bewährtem setzen die Veranstalter heuer aber auch auf Neues: So ist nach Konzertschluss am Freitag nicht bereits lichterlöschen angesagt. Erstmalig hängen die Organisatoren am Samstag, 3. November, eine «Springsteen Acoustic Night» im Restaurant Brauerei in Pfäffikon an. Dort treten zwar die gleichen Interpreten wie am Vortag auf, allerdings vollkommen ohne elektronische Unterstützung. «Unplugged», eben. «Wir haben uns auf ausdrücklichen Wunsch der Musiker zu einem zweiten Konzerttag entschieden», so Enrico Marzorati. Er freue sich sehr über das Engagement der Interpreten, da er bereits früher Akustik-Konzerte durchgeführt habe: «Da herrscht eine ganz andere Atmosphäre.»

Springsteen Night, Freitag, 2. November, Türöffnung 19.30 Uhr, Scala Wetzikon. Tickets unter: www.starticket.ch.

Springsteen Acoustic Night, Samstag, 3. November, 18.30 Uhr, Restaurant Brauerei Pfäffikon. Informationen unter: www.braui.ch.