«Mama, wieso sind alle Prinzessinnen weiss?»

In den Büchern von Gabriela Kasperski geht es um Themen, die die Autorin persönlich bewegen. In ihren Krimis – gerade ist der vierte in der Reihe rund um das Ermittlerduo Schnyder und Meier erschienen – werden deshalb nicht einfach nur Mordfälle aufgeklärt, sondern auch gesellschaftspolitische Themen wie Naturschutz, Terrorismus oder Adoption und Kinderhandel verhandelt. Die Bücher spielen alle im Oberland, das fiktive Dorf Waldbach ist Mönchaltorf nachempfunden. Hier lebte die Autorin mit ihrer Familie bis in diesem Sommer.