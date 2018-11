Ist die Jungbürgerfeier in Winterthur bald Geschichte?

«Trotz attraktivem Programm, fehlte bei vielen das Interesse.» Martin Schindler, Gemeindeschreiber Wiesendangen

Er vermutet, dass die Nachfrage davon abhängt, wie gut der Zusammenhalt unter den Jugendlichen eines Jahrgangs ist. Seien sie zusammen in einem Verein oder in einer Clique, würden sie sich gegenseitig motivieren, an der Jungbürgerfeier teilzunehmen. Das eher klassische Rahmenprogramm habe seiner Meinung nach nichts damit zu tun. Er berichtet: «2017 haben wir uns mit der Gemeinde Brütten zusammengeschlossen und sind mit den Teilnehmern ins Bundeshaus gefahren. Trotz attraktivem Programm, fehlte bei vielen das Interesse.»

Der Gemeinderat in Wiesendangen wird über die Zukunft der Veranstaltungen diskutieren. «Wir überlegen uns, wie wir die Jungbürgerfeier künftig gestalten möchten», so Martin Schindler. Ganz abschaffen wolle man den Anlass aber auch hier nicht.

In Seuzach mit Nachfrage zufrieden

Nicht ins selbe Horn bläst die Gemeinde Seuzach. Ihre Jungbürgerfeier mit Schifffahrt nach Stein am Rhein im Juni 2018 wurde laut Gemeindeschreiber Beat Meier gut besucht. Mit 30 jungen Erwachsenen lag die Gästezahl im durchschnittlichen Bereich. «Wir sind damit sehr zufrieden», so Meier.

Weshalb die Situation in Winterthur und Wiesendangen anders ist, kann sich der Gemeindeschreiber nicht erklären. «Dafür kenne ich diese Gemeinden zu wenig.» In Seuzach setze man sich zum Ziel, die 18-Jährigen an diesem Anlass nicht bloss auf ihre Rechte und Pflichten aufmerksam zu machen. «Es soll kein klassischer Info-Anlass sein. Uns geht es vielmehr um den Kontakt, den Austausch und ein geselliges Beisammensein, wo sich der Gemeinderat unter die Leute mischen kann.»

72 Anmeldungen in Winterthur

Eine lockerere Atmosphäre soll nun auch in Winterthur mehr Erfolg versprechen. Die Stadtkanzlei hat dafür eng mit den Kurzfilmtagen zusammengearbeitet. Das Rahmenprogramm sei nun besser auf die Zielgruppe zugeschnitten. Peter Weber sagt: «Offenbar ist ein Austausch zwischen Politikern und Jugendlichen anlässlich der Erlangung des Stimm- und Wahlrechts nicht mehr ganz zeitgemäss.» Zum Austausch mit den Politikern soll es aber dennoch kommen. «Selbstverständlich werden auch in diesem Jahr Stadt- und Gemeinderäte sowie Mitglieder der Jungparteien anwesend sein und den Gästen Rede und Antwort stehen», merkt der Organisator an.

Das neue Konzept scheint bei den Jugendlichen nicht schlecht abzuschneiden. Bisher sind laut Peter Weber 72 Anmeldungen eingegangen. «Damit liegen wir leicht über den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre», beurteilt der Organisator. Für ein abschliessendes Fazit ist es aber noch zu früh. Die Anmeldefrist ist noch nicht abgelaufen. «Die Stadtkanzlei hofft, dass die Feier für alle Beteiligten ein unterhaltsamer und spannender Anlass wird», so Weber.