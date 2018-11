Ist das Hallenbad Dübendorf gesetzeskonform?

Der Stadtrat will in Dübendorf neben dem bestehenden Lehrschwimmbecken ein richtiges Hallenbad in Dübendorf. Seit er 2016 einen Projektwettbewerb über einen entsprechenden Bau in Auftrag gegeben hat, schreiten die Vorabklärungen für das voraussichtlich fast 40 Millionen teure Projekt voran.