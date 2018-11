Geplante Aufteilung begeistert nicht alle

Rund 30 Jahre ist es bereits her, als das Alters- und Pflegeheim Loogarten in Esslingen den Betrieb des benachbarten Bauernhofes abgab. Zwar ist die Gemeinde Egg noch immer die Eigentümerin des Hofes, aber dieser wird seither von der Familie Salzmann gepachtet. Doch Ende Jahr ist Schluss, Fritz Salzmann geht in die wohlverdiente Pension.

«Vom Kanton wäre ich enttäuscht, wenn er dieser Parzellierung zustimmen würde.» Hans Jörg Fischer, Alt-Kantonsrat