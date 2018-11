Er war mit Herz und Seele bei der Post

Er scheint, als wisse er gar nicht, wie ihm geschah: «Es war überwältigend», sagt Rolf Fisch, «gefühlte 200 bis 300 Leute kamen vorbei, um mich zu verabschieden.» Er meint seinen Abschieds-Apéro am letzten Samstag. Mit der Poststellenschliessung in Wila ging der Pöstler nach 45 Jahren im Amt – 28 davon in Wila – in Pension. Er ist ob der grossen Aufmerksamkeit ihm zu Ehren sichtlich gerührt. «Total überwältigend», doppelt er nach, «Samstag war der Wahnsinn.»