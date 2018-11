Ein Miniplus trotz Millionenausgaben

Es ist ein kleines Plus, das der Gemeinderat im Voranschlag 2019 präsentiert. Bei einem Aufwand von 24‘255‘500 Franken und einem Ertrag von 24‘260‘000 Franken resultiert ein Ertragsüberschuss von 4500 Franken.

Der Voranschlag erfolgt auch in Russikon zum ersten Mal mit dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2. Ein wichtiges Merkmal davon ist die Abschreibung nach betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauer.

Mehrere Millionenvorhaben stehen an

In den nächsten Jahren rechnet der Gemeinderat mit aussergewöhnlich vielen Investitionen. Marc Syfrig, der Gemeindeschreiber, hebt dabei die Sanierungen der Dorfstrasse und des Tobelbachs in Gündisau hervor. Diese Vorhaben kosten nächstes Jahr rund 1‘180‘000 Franken. Ebenfalls teuer wird der Mischwasser-Kanal in der Berggasse. Der Ersatz soll sich auf eine Million Franken belaufen. Hinzu kommen Strassensanierungen im Umfang von über einer halben Million Franken.

Die Gemeinde plant für nächstes Jahr ein neues Allzweck-Fahrzeug zu beschaffen. Das Kommunalfahrzeug «Meili 7000» geht in Rente. Für seinen Ersatz plant die Gemeinde ein Investitionsrahmen von 200'000 Franken. Noch teurer wird die Totalsanierung des Clubhauses vom Fussballclub. Der Umbau steht für 2019 an. Die Kosten: eine halbe Million Franken. Die Gemeinde will aber noch beim kantonalen Fonds von Swisslos anklopfen.

Steuerfuss bleibt bei 113 Prozent

Um Schwankungen der Jahresergebnisse «zu glätten», hat der Gemeinderat eine Reserve von 85‘000 Franken gebildet. Ob auch in den kommenden Jahren weitere finanzpolitische Reserven gebildet werden, könne zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden, so Syfrig.

Trotz der vielen Investitionen soll 2019 der Steuerfuss nicht erhöht werden. Er verharrt damit bei 113 Prozent. «Damit dürfte bald Schluss sein», schreibt der Gemeinderat aber in seiner Mitteilung. In den nächsten Jahren stehen weitere Projekte an. «Ab 2022», so der Gemeinderat, «ist mit einer Steuerfuss-Erhöhung zu rechnen.»

Das Russiker Budget 2019 wird an der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2018 behandelt.

Aufhebung der Urnenstandorte. An der Abstimmung vom 26. November 2017 ist die Wahlurne in Gündisau leer geblieben. Das hat Konsequenzen: Der Gemeinderat überprüfte die Entwicklung der vergangenen acht Jahre und hat nun beschlossen, die Urnenstandorte in den Aussenwachten Madetswil, Gündisau , Rumlikon und Sennhof-Wilhof per 2019 aufzuheben. Ab nächstem Jahr ist die persönliche Stimmabgabe nur noch im Gemeindehaus möglich. Die briefliche Stimmabgabe ist davon nicht tangiert.