Brühlgut Stiftung serviert selbstgemachte Pasta

In der Brühlgut Stiftung wird der Kochlöffel nicht nur für die interne Kantine geschwungen. Diverse Esswaren wie Nudeln oder Saucen werden in der Stiftung von Menschen mit Beeinträchtigungen hergestellt und zum Verkauf angeboten. Am Freitag und Samstag können die hauseigenen Produkte in der Touristen-Information im Hauptbahnhof Winterthur während einer Degustation gekostet werden.

Menschen mit Beeinträchtigungen

Zubereitet werden die Teigwaren an den Degustationstagen von Kai Drewitz und seinem Kollegen Marc Hübscher. Kai Drewitz ist gelernter Koch und betreut die beeinträchtigten Mitarbeitenden in der Nebenküche am Standort Brühlberg. Die Lebensmittelproduktion im Haus ermögliche diesen Menschen nebst Wohn- auch diverse Arbeitsmöglichkeiten: «Wir möchten mit der Herstellung unserer eigenen Produkte die Selbstständigkeit unserer Klienten fördern.» Das mache die Pasta für Kai Drewitz auch so speziell: «Sie wird von Menschen hergestellt, die in der sonstigen Arbeitswelt wenig Chancen haben.»