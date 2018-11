Anwohner fühlen sich von Jugendlichen terrorisiert

Missstände. Dieses Wort benutzte die St. Galler Pensionskasse (SGPK) mehrmals in ihrem Schreiben an die Mieter der von ihr bewirtschafteten Wohnhäuser gleich neben dem Schulhaus In der Höh. Die Verwaltung habe mehrere Reklamationen erhalten. «Leider wird seit einigen Wochen die abendliche Ruhe massiv durch Musiklärm und Geschrei gestört, verursacht durch jugendliche Gruppen, welche sich auf dem Schulhausareal aufhalten», heisst es im Schreiben. Der Lärm dauere jedes Wochenende über die Nachtruhezeit hinaus. Ein Mieter, der selber für Ruhe sorgen wollte, sei massiv bedroht worden.