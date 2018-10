Zu viel Phosphor im Greifensee

Das ist problematisch, da ein hoher Phosporgehalt den See düngt, was zu einem verstärkten Algenwachstum führt. Wenn Algen absterben und an den Seegrund sinken, werden sie zersetzt. Dieser Prozess verbraucht Sauerstoff, wodurch bei grossen Algenmengen ein Sauerstoffmangel in tieferen Wasserschichten entsteht.

Belüftung nötig

Im Greifensee war in den letzten Sommern nur in den obersten sechs Metern genügend Sauerstoff für Fische vorhanden. Seit 2009 ist im Greifensee in den Sommermonaten deshalb eine Belüftungsanlage in Betrieb, die den See lokal mit Sauerstoff versorgt. Und diese Anlage wird auch weiterhin nötig sein. Denn nachdem die Phosphorbelastung des Greifensees aufgrund diverser Schutzmassnahmen zwischen 1970 und 2010 abnahm, verursachte der Klimawandel in den letzten Jahren einen erneuten Anstieg.

Das AWEL sieht deshalb weiterhin Handlungsbedarf: Die Anstrengungen zur Reduktion der Phosphorgehalts in allen Bereichen müsse fortgesetzt werden. Der Bericht relativiert die negative Entwicklung jedoch: «Da der Nutzungsdruck im Einzugsgebiet stetig steigt, kann bereits ein Halten des aktuellen Zustandes als Erfolg gewertet werden.»