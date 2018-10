Wie sich die Stadtmusik Winterthur veränderte

16 Jahre alt war Barbara Kesselring, als sie der Stadtmusik Winterthur als Flötistin beitrat. Ihr Vater, ein Militärtrompeter und langjähriges Orchestermitglied, hatte sie 1983 trotz ihres jugendlichen Alters vom «Altherrenverein» überzeugen können. 60 Mitglieder zählte das Orchester damals – die meisten davon waren schon im höheren Alter. Die Winterthurerin erinnert sich: «Wir waren bloss etwa fünf Frauen. Ich war mit Abstand die Jüngste.»

Der Generationenunterschied habe sie nie gestört. «Das gemeinsame Musizieren stand bei mir immer im Vordergrund und bereitet mir bis heute Freude», sagt die mittlerweile 51-Jährige.

Eine aktivere Stadtmusik

In über drei Jahrzehnten bei der Stadtmusik erlebte Barbara Kesselring mit, wie sich das Orchester und sein musikalisches Repertoire entwickelt haben. Die Mitgliederzahl ist mehr oder weniger gleich geblieben. Fast die Hälfte sind heute aber Frauen. Die Winterthurerin erzählt: «In den 80er Jahren gab es mit dem Jahreskonzertbloss ein Höhepunkt im Jahr. Inzwischen haben wir mit den Klassik- und den Schlosskonzerten deren drei.»

Musikalisch fühle sich das Orchester in vielen Sparten zuhause. «Egal ob Originalkompositionen für Blasorchester, Transkriptionen oder Unterhaltungs- und Filmmusik», präzisiert Barbara Kesselring. Letzteres ist seit zwei Jahren auch Hauptbestandteil der beliebten Schlosskonzerte auf der Kyburg. «Filmmusik kommt speziell auch bei der jüngeren Generation sehr gut an», bemerkt sie.

Falsch eingeschätztes Repertoire

Dass die musikalische Vielfalt von Stadtmusik nicht bei allen durchgedrungen ist, bedauert die Winterthurerin. «Es ist schade, dass ein Blasorchester häufig auf Marschmusik, Polkas und Walzer reduziert wird.» Stadtmusik habe mehr zu bieten.

Ein Beispiel für diese Vielfalt sei das Klassikkonzert, das am Sonntag, 11. November, im Stadthaus Winterthur stattfindet. Dort werden unter anderem bekannte Werke von Georges Bizet aus der Oper «Carmen» sowie von Giuseppe Verdi aus der Oper «Die Macht des Schicksals» zu hören sein. «Es sind bewusst bekannte Kompositionen, die seit jeher für Begeisterung sorgen», so Kesselring.

Liebe im Orchester

In all den Jahren hat sich jedoch nicht nur das Orchester, sondern auch die Winterthurerin verändert. Aus der 16-jährigen Flötistin ist inzwischen eine 51-jährige, verheiratete Frau und Mutter von vier Kindern geworden. Seit 1994 ist Barbara Kesselring auch als Vizedirigentin und seit 2001 als Musikkommissionspräsidentin tätig. Zudem wurde sie am diesjährigen Städtischen Musiktag für 35 Jahre aktives Musizieren zur Eidgenössischen Veteranin ernannt. «Heute zähle ich mich zu den älteren Semestern», schmunzelt sie.

Ihren Mann hat Barbara Kesselring im Orchester kennengerlernt. «Er war auch Flötist. Wir sassen sogar nebeneinander.» Später wechselte er ins Perkussionsregister um. Ihre vier Kinder sind mit den Instrumenten Oboe, Fagott, Waldhorn, und Harfe ebenfalls im Orchester engagiert.

Konzert der Stadtmusik Winterthur am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr im Stadthaus Winterthur. www.stadtmusik-winterthur.ch