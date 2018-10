Soll die Handyantenne in den Kirchturm?

Der Mobilfunkempfang in Kyburg sei zu lückenhaft, finden die einen. Die Ortschaft müsse als strahlenfreie Zone erhalten bleiben, sagen die anderen. Telekommunikationsanbieter wollen ihr Netz wegen der raschen Zunahme des Datenvolumens laufend ausbauen. In Kyburg kommt dafür einzig der Turm der reformierten Kirche in Frage, wie Abklärungen von Swisscom zeigen.

«Die Mobilfunkantenne ist ein Anliegen, das alle Kyburger angeht – nicht nur die Reformierten.» Emil Zehnder, Präsident ad interim der reformierten Kirchenpflege Kyburg