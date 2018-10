So kriminell ist das Stägeli der Baumhütte

Die Hütte selber wirkt indes stabil und ordentlich unterhalten. Ein Fall direkt aus der Hütte ist nicht möglich - und für den Abstieg gibt es unter der Leiter einen Fallschutz aus Holzschnitzel.

Die Baumhütte auf der Färberwiese geriet aufgrund einer Frage an der Parlamentssitzung von vergangenem Montag von SVP-Gemeinderat Rico Schaffer in die Kritik. Schaffer wollte insbesondere wissen, wer im Falle eines Unfalls haftbar wäre. Laut Bigi Obrist ist die IG Färberwiese via Verein Wetzikontakt versichert. Stadträtin Susanne Sieber (FDP) versprach indes eine genauere rechtliche Abklärung seitens Exekutive.