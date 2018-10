Schule Fällanden mit Sportlabel ausgezeichnet

Schon immer habe man sich in Fällanden über den obligatorischen Sportunterricht hinaus für mehr Sport und Bewegung eingesetzt. Sport und Bewegung hätten im Alltag der Schule Fällanden einen festen Platz, sagte Schulpräsident Bruno Loher (SP) bei der Label-Übergabe am vergangenen Montag. «Dass dieses Engagement nun belohnt wird, freut uns und macht uns auch stolz.»

«Eine Kommission mit vier Personen (aus dem Sportamt, VSA, KZS und der PHZ) prüft die Bewerbungen. Sie kontrolliert, ob die Schule alle Bedingungen erfüllt, die es braucht damit die Schule die Auszeichnung erhalten kann», erklärte Thomas Mächler vom kantonalen Sportamt anlässlich der Label-Übergabe. Die ersten Schulen wurden im Jahr 2014 mit dem Label ausgezeichnet und bis heute tragen erst 60 Schulen im ganzen Kanton das Label.

Breites Sportangebot

Die Schule Fällanden kann im Bereich des Schulsports auf eine lange Tradition zurückblicken, wie die Schulgemeinde in einer Mitteilung schreibt. Exemplarisch seien an dieser Stelle der sehr beliebte Schwimmwettkampf im Lehrschwimmbecken Benglen genannt, welcher traditionell Anfang Oktober für alle Schülerinnen und Schüler stattfindet oder die zwei Skilager, welche die Schule jedes Jahr im Februar in Scuol durchgeführt.

Weiter schreibt die Schulgemeinde, dass die Schülerinnen und Schüler von einem breit gefächerten Angebot an freiwilligen Schulsportkursen profitieren würden. «Diese werden durch ein motiviertes Sportteam, unter der Leitung von Daniel Sprecher, geplant und betreut. Daneben gibt es auch noch ergänzende Angebote wie den Frühsport, welcher durch den Primarlehrer Fabian Graf, in seiner Funktion als Sportkoordinator, angeboten wird.»

Label auch eine Verpflichtung

Es seien jedoch nicht nur die Schulsportkurse, welche die sportfreundliche Schulkultur ausmachen. Auch Veranstaltungen wie der Spielsporttag, die OL-Woche, der Seesporttag oder der Leichtathletiksporttag hätten in der Sportagenda der Schule Fällanden einen festen Platz.

«Wir werden als sportfreundliche Schule als Vorbild für andere sein dürfen,» so bedankte sich Schulpräsident Bruno Loher als er die Bestätigungstafel aus den Händen des kantonalen Vertreters erhielt.

Die Auszeichnung würde allen gehören, die sich an der Schule Fällanden für die Sport- und Bewegungsförderung einsetzen, schreibt die Schulgemeinde. Das Label sei gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung. Im kommenden Schuljahr soll an der Schule Fällanden erstmals ein gemeinsamer Sporttag durchgeführt werden, der die Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe einander sportlich näher bringen wird.