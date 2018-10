Musikalischer Dank an den verstorbenen Pfarrer Sieber

«Ich war überrascht. Nicht von seinem Tod, schliesslich war er schon 91 Jahre alt. Viel mehr war ich überrascht von meiner eigenen Betroffenheit», sagt Wicht. Er sei aufgewühlt gewesen und habe seine Gefühle musikalisch verarbeiten wollen. Also meldete er sich bei Halbheer und rannte bei ihr offene Türen ein. Innert kürzester Zeit schrieben sie den Song «Meh wie er» und nahmen ihn im Musikstudio Townet in Zürich auf. Kosten seien dabei praktisch keine entstanden.

«Die Leute, die wir um Hilfe baten, halfen uns alle ehrenamtlich», so Halbheer. So entstand ein Song, in dem die beiden Musiker das Leben Siebers nacherzählen und ihm so die letzte Ehre erweisen. Das Lied startet mit der Geburt Siebers im Jahr 1927 und endet mit der Strophe «Wämer a dich dänkt, fählsch und es tuet weh – doch die Stadt häd jetz en Ängel meh.»